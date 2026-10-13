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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

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Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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      Tengo en mi biblioteca dos letreros.

      Dice el primero: "No presto libros. Esta biblioteca está hecha con libros que me han prestado a mí». 

      El segundo contiene una frase de Vicente Espinel, escritor del siglo de oro de España. Dice esa frase: "Los libros hacen libre a quien los quiere bien".

      Muy bien los quise yo, y a ello, a más de a mis padres y maestros, debo lo que soy, si es que algo soy. Por eso no me canso de pedir a los jóvenes que oyen mis conferencias que lean. Quien adquiere el hermoso vicio de leer, el único vicio impune, jamás habrá de sentirse solo, pues en los libros tendrá su compañía mejor.

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      Por estos días leo el Quijote una vez más, y me sucede lo que a muchos les ha sucedido: la primera vez que lo leí me hizo reír, y ahora algunos de sus pasajes casi me hacen llorar. 

      El Quijote no ha cambiado, claro. He cambiado yo. Pero el hidalgo de la Mancha sigue conmigo, y me enseña que dejar de soñar es morir.

      ¡Hasta mañana!... 

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