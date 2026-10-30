Morena y los filtros de la pureza

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En Morena juran y perjuran que rumbo a las elecciones de 2027 no bastará con ganar una encuesta ni presumir estructura territorial. La dirigencia nacional que encabezan Ariadna Montiel y Citlalli Hernández promete cerrarle la puerta a todo aquel aspirante con antecedentes cuestionables y/o presuntos vínculos con la delincuencia. Y vaya que hay tela de dónde cortar.

En el discurso suena impecable el compromiso, pero ya veremos qué ocurre cuando los filtros morenistas de la pureza tengan que aplicarse a los personajes más poderosos e influyentes del propio movimiento.

Aún tocada por las recientes declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, al acusarla, sin presentar pruebas, de haberse reunido con el narcotraficante Aureliano Guzmán Loera alias, "El Guano", la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, no quita el dedo del renglón y es contundente al reiterar que no habrá candidaturas para quienes tengan un pasado cuestionable, incluso si ganan las encuestas. Citlalli Hernández, al frente de la Comisión Nacional de Elecciones, también anunció revisiones incluso entre quienes ya han sido designados coordinadores para la defensa de la 4T.

Y es precisamente ahí donde aparece en Cuernavaca un caso interesante. El senador guinda Víctor Mercado Salgado, exsecretario de Movilidad durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, acaba de registrarse para buscar la coordinación municipal en defensa de la transformación en la capital de Morelos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El problema es que su trayectoria política trae algunos episodios que deben ser transparentemente explicados. En mayo pasado, por ejemplo, reconoció haber recibido apoyo político de Mauro Rivera, Pablo Portillo y Horacio Zavaleta, tres personajes detenidos en la Operación Enjambre, estrategia de seguridad que se aplica desde finales de 2024 (principalmente en el Estado de México), que investiga la presunta relación de autoridades locales con redes criminales y que ha dado lugar a la detención de 60 exservidores públicos y exfuncionarios municipales.

Por supuesto que conocer o ser conocido de cualquier persona no constituye un delito. Pero tampoco es irrelevante cuando el propio partido promete revisar cuidadosamente los antecedentes de sus aspirantes a posiciones de elección popular.

En este caso de Mercado Salgado se suman las auditorías especiales a la secretaría de Movilidad que encabezó en Morelos, además de investigaciones periodísticas sobre su patrimonio que le documentaron la presunta propiedad de 11 residencias en Cuernavaca.

Insistimos que nada de lo anterior representa por sí mismo una sentencia, ni acredita responsabilidad penal del legislador. Pero se trata de antecedentes públicos que permiten plantear preguntas válidas.

Mercado Salgado apenas se registró, no ha ganado ni siquiera la encuesta que lo haría coordinador municipal y, por supuesto, aún no es candidato. De ahí que cobre gran relevancia saber cómo funcionarán los filtros de la pureza anunciados por Montiel y Hernández. Porque una cosa es prometer filtros ante cámaras y micrófonos, y otra demostrar cómo se aplican cuando aparecen nombres conocidos. En Morena ya anunciaron los candados. Ahora falta conocer si la misma llave abrirá todas las puertas.

rrodriguezangular@hotmail.com

raulrodriguezcortes.com.mx

@RaulRodriguezC