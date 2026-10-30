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Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

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Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

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Prohíben caravana de motos por halloween

Por Jesús Vázquez

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Prohíben caravana de motos por halloween
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Resumen

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      Matehuala.- En el municipio se van a llevar a cabo algunas caravanas de Halloween, como en años pasados, en las que participan carros y motos, sin embargo, este año Tránsito Municipal prohíbe que en las caravanas participen las motociclistas, asimismo, no se ha dado ninguna autorización para que se hagan caravanas de motos en Matehuala.

      Ante esta situación, algunas caravanas que se llevarían a cabo en la ciudad con motivo del Halloween han estado anunciando que no se va a permitir que participen motocicletas en sus actividades, dado que Tránsito Municipal ha prohibido las caravanas de estos vehículos motorizados de dos ruedas. 

      Esto ha provocado la molestia de los motociclistas, que cada año se disfrazaban y viajaban en sus motos por las calles repartiendo dulces.

      Tránsito Municipal ha prohibido las caravanas ya que muchas tienen el mofle alterado y van haciendo mucho ruido, molestando a las personas, además de que muchos de los que participan en estas caravanas son menores de edad manejando motocicletas y se alborotan todos en las caravanas, violando los reglamentos de seguridad, rebasando vehículos e incluso provocando accidentes.

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