Concluyen festividad de San Judas Tadeo

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Matehuala.- Con gran alegría se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor a San Judas Tadeo, en diferentes zonas de la ciudad, donde hubo rosarios misas, cabalgatas, carreras, rosas de plata y música para venerar a uno de los santos más queridos.

Uno de los lugares donde se llevaron cabo las fiestas de San Judas Tadeo fue en la comunidad de San Vicente, donde acudieron cientos de personas, durante todo el día hubo peregrinaciones, y una cabalgata en su honor, ya por la tarde una misa con la presencia de Monseñor Margarito Salazar Cárdenas, así mismo se contó con la presencia de un mariachi que estuvo interpretando varias canciones.

Al hacer un recorrido por la ciudad varias de las calles estaban cerradas donde llevaban a cabo rosarios con danzas en honor a este santo, pues la fe y devoción a San Judas Tadeo es muy grande y mucha gente asegura deberle mandas por un milagro.

En la colonia Dichosa también hay una capilla dedicada a San Judas Tadeo, en la cual se llevó a cabo un novenario, y para terminar las fiestas patronales, se realizó una misa de acción de gracias con cientos de personas, al término de la misa mucha gente se acercó a llevarle flores y veladoras.

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