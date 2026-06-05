Botanas Provi listo para la justa Mundialista
Tradición, Orgullo y Sabor: Botanas Provi está celebrando la grandeza de México en el Mundial 2026
¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya está aquí en México y el verdadero partido se juega en tu mesa! Para disfrutar cada gol, cada jugada y cada momento de tensión con tus amigos y familiares, necesitas el acompañamiento perfecto que solo BOTANAS PROVI te pueden dar.
Pero un buen partido no está completo sin la alineación perfecta en tu mesa. ¿Ya armaste tu Selección de Sabor Mundialista? Te presentamos a nuestros titulares indiscutibles para este torneo: Papas Fritas, Cacahuates, Chicharrones, Churros y nuestro nuevo producto Crujimix.
Corre a tu tiendita de la esquina, minisúper o supermercado más cercano y arma tu Selección de Sabor Mundialista. Botanas Provi acompañando el camino de nuestra selección.
no te pierdas estas noticias
Botanas Provi listo para la justa Mundialista
Redacción
Tradición, Orgullo y Sabor: Botanas Provi está celebrando la grandeza de México en el Mundial 2026
San Luis Potosí fortalece su cadena de suministro con el primer encuentro rumbo a Expo Potosí Industrial 2026
Redacción
El evento reunió a instituciones clave para fortalecer cadenas de suministro y competitividad industrial.
Cemex México obtiene premio internacional por estrategia de ahorro de agua
Pulso Online
La iniciativa Freshwater-Free Concrete utiliza aguas residuales para reducir consumo de agua potable.