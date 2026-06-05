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Vialidades en capital y Pozos, transitables pero con charcos

Esto, tras la lluvia registrada entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes

Por Samuel Moreno

Junio 05, 2026 10:00 a.m.
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Vialidades en capital y Pozos, transitables pero con charcos
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      De acuerdo con información de la autoridad de Villa de Pozos, las lluvias registradas entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes 5 de junio dejaron como principal saldo encharcamientos moderados en distintas zonas, sin que se reportaran accidentes, personas lesionadas o daños materiales de consideración.

      Las autoridades detallaron que durante el periodo de precipitaciones no se generaron solicitudes de auxilio relevantes, mientras que actualmente las vialidades se encuentran en condiciones normales, sin cierres ni afectaciones a la circulación vehicular.

      Las principales acumulaciones de agua se presentaron en zonas bajas como la colonia Las Mercedes, donde se registraron encharcamientos importantes durante la lluvia y la madrugada, mismos que se fueron disipando conforme avanzó el tiempo debido a las condiciones del terreno.

      En la zona de Prados 2da y 3ra sección también se reportaron afectaciones temporales por encharcamientos, ocasionados principalmente por el arrastre de basura que obstruyó momentáneamente las rejillas pluviales; sin embargo, el sistema de drenaje fue liberado y la situación quedó controlada.

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      Finalmente, la autoridad municipal informó que no se registró caída de árboles ni daños estructurales, únicamente algunos apagones intermitentes de energía eléctrica, sin que se reportaran pérdidas humanas ni materiales.

      En la capital, se reportan encharcamientos pero todas la vialidades quedaron liberadas cerca de las 10:00 horas de este viernes. 

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