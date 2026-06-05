Anuncian decreto para protección de ecoturismo en Mahahual

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Tras cancelarse la construcción del parque turístico Perfect Day en Mahahual, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se busca darle una categoría de protección "para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo".

"Esto solo se puede hacer en coordinación con la comunidad. Entonces, el día de hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona, para que no se desarrolle el gran turismo, sino el ecoturismo junto con las comunidades", comentó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 5 de junio en Coatzacoalcos.

En un enlace desde Quintana Roo, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aseguró que se escuchan las inquietudes, propuestas y visión de la comunidad "para desarrollar juntos un turismo ecológico que permita combinar desarrollo económico y empleo con protección ambiental".

Indicó que con la población se hará un decreto para proteger a Mahahual frente al gran turismo y orientar a un área de protección y se convierta en un referente del turismo de la costa maya.

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"La comunidad manifestó su voluntad de recibir inversiones, pero que generen beneficios económicos y sociales locales para sus hoteles, sus restaurantes y sus pequeños negocios", apuntó.

También presentó México Circular y Holbox Circular, un modelo que cambie el paradigma de una economía lineal a una economía circular y sustituir progresivamente los plásticos de un solo uso, revalorar los residuos como insumos y promover el reciclaje, particularmente en playas y áreas turísticas.

Sebastián Ramírez, titular de Fonatur, mencionó que se va a trabajar en un instrumento para que en Mahahual se limite al gran turismo y solo se garantice el ecoturismo.

La gobernadora Mara Lezama confirmó una inversión estatal de 197.5 millones de pesos para diferentes obras.