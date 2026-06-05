Pemex anuncia inversión de 93 mil mdp en industria petroquímica

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El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Carpio Fragoso, anunció una inversión pública y mixta por 93 mil millones de pesos para reactivar la industria petroquímica y de fertilizantes en México durante el periodo 2026-2030, con el objetivo de recuperar la producción nacional, reducir importaciones y fortalecer la soberanía alimentaria e industrial del país.

Acciones de la autoridad

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Coatzacoalcos, y acompañada por la gobernadora Rocío Nahle García, Carpio Fragoso señaló que la petroquímica y los fertilizantes son sectores estratégicos que durante décadas fueron abandonados, provocando una creciente dependencia de las importaciones.

"Durante décadas en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones, desaprovechando la oportunidad de multiplicar el valor de los productos asociados a nuestros hidrocarburos", afirmó.

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El funcionario explicó que el plan integral de Pemex busca elevar la producción nacional de petroquímicos hasta 849 mil toneladas anuales y superar los 4 millones de toneladas de fertilizantes al año mediante la rehabilitación de infraestructura existente y la construcción de nuevas instalaciones.

Detalles confirmados

Entre los complejos considerados estratégicos se encuentran los centros petroquímicos de Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque, así como las plantas de fertilizantes ubicadas en Poza Rica, Lázaro Cárdenas y Camargo.

Según detalló, la producción conjunta en los complejos Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque alcanzará 1.8 millones de toneladas anuales, mientras que las plantas ProAgro y Fertinal producirán 2.4 millones de toneladas de fertilizantes.

El proyecto de mayor inversión corresponde a la rehabilitación del sistema Etano-Etileno, para el que se destinarán 30 mil millones de pesos. Los recursos serán utilizados para modernizar cinco plantas en los complejos Cangrejera y Morelos, con una producción estimada de 520 mil toneladas anuales y la generación de más de 6 mil empleos directos y 18 mil indirectos.

Asimismo, se invertirán 11 mil millones de pesos en el proyecto Aromáticos para rehabilitar ocho plantas en el complejo Cangrejera, con una meta de producción de 329 mil toneladas anuales y la creación de 2 mil empleos directos.

Para incrementar la producción de amoniaco, Pemex destinará 13 mil millones de pesos a la rehabilitación de dos plantas en Cosoleacaque, lo que permitirá alcanzar una producción anual de 957 mil toneladas y generar mil 800 empleos directos.

En tanto, la recuperación de las plantas de Fertinal y ProAgro requerirá una inversión de 13 mil 700 millones de pesos para fortalecer la producción de urea y fertilizantes fosfatados. El proyecto contempla una producción anual de 2.4 millones de toneladas y la creación de 7 mil 900 empleos directos.

Además, el plan incluye el desarrollo de una nueva planta de amoniaco y urea en Poza Rica mediante el proyecto Escolín, que demandará una inversión de 25 mil millones de pesos. Esta instalación tendrá capacidad para producir 708 mil toneladas anuales de urea granulada y generará 3 mil 900 empleos directos y 11 mil 700 indirectos.

Carpio Fragoso aseguró que la recuperación de la petroquímica y de los fertilizantes nacionales representa un componente fundamental para fortalecer la seguridad alimentaria y la capacidad productiva del país.

"El fortalecimiento de nuestra cadena de valor en petroquímicos y fertilizantes no es solo una meta operativa, sino un pilar fundamental para la seguridad y soberanía alimentarias de México", sostuvo.

El director de Pemex afirmó que la estrategia impulsada por el gobierno federal permitirá contar con productos de calidad, a precios competitivos y con mayor contenido nacional para sectores como el agrícola, automotriz, textil, farmacéutico, químico y de plásticos.