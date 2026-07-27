26 personas detenidas en las últimas horas
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En las últimas 24 horas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a 26 personas por su probable participación en delitos contra la salud, robo, lesiones, allanamiento y portación de arma prohibida.
Durante operativos permanentes en todo el estado potosino, con el trabajo coordinado de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), se aseguraron nueve vehículos, cuatro de ellos con reporte de robo, además de cinco kilogramos con 264 gramos de marihuana, 50 dosis de "cristal" y 21 objetos conocidos como "ponchallantas".
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó, además, que cuenta con una presencia permanente y acciones coordinadas para prevenir hechos delictivos, fortalecer la capacidad de respuesta.
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