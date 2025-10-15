A proceso, mujer que intentó meter “tachas” al Penal

Una mujer que intentó meter pastillas sicotrópicas al penal de La Pila, fue vinculada a proceso por parte de un juez federal bajo la comisión del delito contra la salud, en su modalidad de posesión con fines de suministro de Clonazepam.

La Fiscalía General de la República, informó que a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de San Luis Potosí, obtuvo la vinculación a proceso en contra Norma “G”, detenida hace unos días en flagrancia en el penal.

La carpeta de investigación señala que, al encontrarse en el área de cubículos para revisión corporal a visitas de personas privadas de la libertad, en el Centro Estatal de Reinserción Social 1 La Pila, elementos de seguridad y custodia penitenciaria realizaban una inspección a la imputada, en la que se le encontró en posesión de dos ristras de pastillas que contenían cada una, 15 tabletas de clonazepam, las cuales pretendía introducir al penal ocultas en su calzado.

La detenida, pastillas y demás objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien solicitó audiencia, en la cual el juez de Control declaró de legal la detención, formuló imputación, vinculó a proceso e impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa en contra de Norma “G”.

