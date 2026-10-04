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Seguridad

GCE reporta 33 detenidos en 24 horas

Informó el aseguramiento de tres vehículos, marihuana, 15 dosis de metanfetamina y un arma de fuego.

Por Redacción

Octubre 04, 2026 10:44 a.m.
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GCE reporta 33 detenidos en 24 horas
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      La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 33 personas durante las últimas 24 horas por su probable participación en distintos delitos, entre ellos posesión de droga, violencia familiar, allanamiento, amenazas y portación de arma de fuego.

      De acuerdo con la corporación, también hubo detenciones relacionadas con la conducción de vehículos con placas sobrepuestas. El reporte no precisa cuántas personas fueron detenidas por cada delito ni en qué municipios ocurrieron los hechos.

      Durante las intervenciones, los agentes aseguraron tres vehículos, 768.1 gramos de marihuana, 15 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, un arma de fuego y un cargador.

      Los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. La información difundida no detalla las circunstancias de los aseguramientos ni si los vehículos contaban con reporte de robo.

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