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Calor y lluvias vespertinas marcarán el miércoles en SLP

La Huasteca alcanzará hasta 39 grados, mientras que en las sierras de la Zona Media y otras regiones se esperan lluvias

Por Redacción

Agosto 19, 2026 07:27 a.m.
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Calor y lluvias vespertinas marcarán el miércoles en SLP
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      San Luis Potosí tendrá este miércoles una jornada de contrastes, con temperaturas de calurosas a muy calurosas y posibilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde en distintas zonas del estado.

      De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Huasteca será la región con las temperaturas más elevadas, con una máxima de 39 grados y mínima de 21. También se prevén lluvias y tormentas por la tarde, además de viento del sureste con rachas de hasta 30 kilómetros por hora y de hasta 50 km/h en partes altas, como Xilitla.

      En la Zona Media, el termómetro llegará hasta los 34 grados y descenderá a 19 durante la noche. La mañana podría comenzar con bancos de niebla, mientras que las lluvias se concentrarán principalmente en las zonas serranas. El viento del sureste tendrá rachas de hasta 40 km/h y podría alcanzar los 50 km/h en las sierras.

      Para la Zona Altiplano, se pronostica una máxima de 32 grados y una mínima de 14. Las lluvias y tormentas puntuales podrían presentarse durante la tarde, acompañadas de viento del sureste con rachas de hasta 40 km/h y superiores a 60 km/h al momento de las tormentas y en zonas serranas.

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      En la Zona Centro, donde se ubica la capital potosina, se esperan temperaturas de entre 13 y 29 grados. También existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales durante la tarde, mientras que el viento tendrá dirección sureste y rachas de más de 50 km/h.

      Protección Civil recomendó tomar precauciones ante las rachas de viento que podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche, así como mantenerse atentos ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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