España vs Argentina: Horario y canales para ver la Final de Mundial

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El camino que inició el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el partido entre México y Sudáfrica llega a su fin este domingo, 19 de julio, en New York con el partido 104: la Copa del Mundo ha terminado.

España y Argentina disputarán la Final del Mundial de 2026 para definir al mejor equipo del primer torneo con 48 selecciones. La segunda española o la cuarta albiceleste llegará este domingo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La sede será el New York/ New Jersey Stadium y el color de las calles indica que la mayoría en las tribunas será de blanco y azul; sin embargo, España también contará con gran número de aficionados y así lo hicieron sentir con su banderazo previo al encuentro.Con Lionel Messi como su principal arma, "La Scaloneta" buscará consumar el bicampeonato del mundo, algo que no ocurre desde Chile 1962 cuando Brasil se proclamó bicampeón. Además, Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, podría ser el primer estratega en hilar títulos en 88 años.Por su parte, la Selección Española disputará de nueva cuenta una Final de Copa del Mundo después de 16 años. La última vez fue en 2010, cuando consiguieron su primer título mundial con el gol de Andrés Iniesta.La Copa del Mundo, la más cara de la historia, llega a su fin. Con estadios llenos, grandes partidos e importantes figuras que seguirán dando se qué hablar por los próximos años. Fueron 104 partidos y hoy se conocerá al campeón número 23 en la historia de las Copas del Mundo.Como ingrediente extra, Lionel Messi buscará cerrar su sexto Mundial como el máximo goleador en la historia. Para eso, deberá meter dos goles para superar al francés Kylian Mbappé, que convirtió un doblete en el duelo por el tercer lugar ante la Selección de Inglaterra. La Pulga llega con 21; el francés culminó con 22.¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido final del Mundial de 2026?Domingo, 19 de julioEspaña vs Argentina | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas, TUDN y el pase mundialista de ViX.