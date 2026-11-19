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En el Saucito, un hombre que se paseaba por las calles con un bóxer fue detenido por oficiales de la Guardia Municipal de la capital

Los uniformados que recorrían el norte de la ciudad realizaron la detención de un joven encontrado en posesión de un arma prohibida en calles de la colonia El Saucito, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

Fue en la intersección de las calles Maclovio Herrera y Centauro del Norte que los agentes municipales detectaron a un hombre empuñando una manopla de metal denominada "bóxer" por lo que le marcaron el alto de inmediato.

Al constatar que se trataba de un arma prohibida, informaron al hombre, identificado como Derian "N", de 29 años, de la probable comisión del delito, siendo canalizado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente y posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

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