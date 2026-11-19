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Un hombre de 53 años, señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en repetidas ocasiones, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado.

Se trata de Jesús "N", quien fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de violación específica agravada y abuso sexual calificado, en hechos ocurridos en el municipio de Ciudad Fernández.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos habrían ocurrido en distintas ocasiones de septiembre de 2025, al interior de un predio ubicado en el ejido El Refugio, donde el señalado presuntamente laboraba. En ese lugar, habría llevado mediante engaños a una persona menor de edad hasta una bodega, donde presuntamente habría cometido actos de índole sexual.

Asimismo, se estableció que el señalado presuntamente habría amenazado a la víctima con hacerle daño tanto a ella como a su madre, con el propósito de evitar que revelara lo sucedido, incluso, habría utilizado amenazas de muerte. Estas circunstancias habrían provocado que la persona afectada demorara en comunicar los hechos.

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Sin embargo, tras su denuncia y derivado de las investigaciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación, el Ministerio Público obtuvo el mandamiento judicial correspondiente, emitido por un Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, con sede en Rioverde.

La orden fue cumplimentada en la Zona Centro de Rioverde, por lo que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial e ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de dicha demarcación, donde permanecerá conforme a lo que determine el órgano jurisdiccional.