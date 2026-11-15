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Dan sentencia a maleantes que balearon a policías

A dos les dieron seis años de prisión y cuatro a otro, además de la multa económica

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Dan sentencia a maleantes que balearon a policías
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      Tres sujetos que en el 2024 dispararon contra agentes policiales, fueron sentenciados a seis y cuatro años de prisión luego de que el juez de enjuiciamiento encontrara elementos de prueba en su contra por el delito de portación de arma de fuego con sus agravantes, además de la multa económica respectiva.

      El agente del Ministerio Público Federal, acreditó la participación de Luis "N", Arturo "N" y Moisés "N" en la comisión del delito mencionado, con agravante para las dos primeras personas.

      Después de aportar los elementos de prueba necesarios al juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, se impuso una pena a Luis "N" y Arturo "N" de seis años dos meses 20 días de prisión, así como el pago de una multa de 155 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de 16 mil 828 pesos.

      Para Moisés "N", la pena fue menor, de dos años y cuatro meses de prisión y una multa de 39 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), correspondiendo a la cantidad de cuatro mil 234 pesos.

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      De acuerdo con los hechos, en diciembre del 2024, los ahora sentenciados fueron detenidos por elementos de la Dirección General de Métodos de Investigación, así como por elementos de la Guardia Civil Estatal, cuando se encontraban al exterior de un domicilio ubicado en la calle Blas Escontría en el municipio de Soledad, portando varias armas de fuego.

      Al notar la presencia policiaca, las personas armadas apuntaron y dispararon en contra de una de las unidades policiacas que encabezaba la punta de un convoy policiaco.

       Al momento de la detención, los elementos aseguraron un arma de fuego corta con su respectivo cargador abastecido con ocho cartuchos útiles; un arma de fuego larga tipo fusil con su cargador abastecido con siete cartuchos útiles; tres armas de fuego largas con sus cargadores abastecidos, una de ellas con 27 cartuchos y las otras con 26 cartuchos, así como una granada de mano de fragmentación de fabricación artesanal.

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