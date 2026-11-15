logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Detienen a 27 infractores en las últimas horas

La Estatal informó que mantiene presencia en centros comerciales y en las calles

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Detienen a 27 infractores en las últimas horas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En operativos permanentes de vigilancia y prevención del delito, la Guardia Civil Estatal informó que durante las últimas horas un total de 27 personas, presuntos infractores, fueron detenidas, en toda la entidad. 

           De acuerdo con información oficial, en estos hechos, se aseguraron 96 dosis de "cristal", 140.7 gramos de marihuana, siete artefactos de varilla corrugada mejor conocidos como "ponchallantas", un arma de fuego corta, 19 cartuchos útiles, además de un cargador.

          En ese sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes que permitan fortalecer la seguridad y combatir los delitos contra la salud.

      Por otro lado, el titular de la propia Secretaría, Jesús Juárez Hernández, informó que se mantiene el dispositivo especial de seguridad y vigilancia con motivo del Buen Fin 2026, con presencia en las cuatro regiones de San Luis Potosí, a fin de proteger la integridad física y el patrimonio de las familias que acuden a realizar sus compras. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Es por ello que del 13 al 17 de noviembre se realizan recorridos preventivos en plazas, centros comerciales, mercados, instituciones bancarias, supermercados y zonas de alta concentración de personas.

           El funcionario detalló que el operativo contempla la participación de distintas áreas de la Guardia Civil Estatal, incluida la División Caminos, que mantiene presencia en carreteras estatales y principales conexiones regionales para acompañar los traslados de las personas consumidoras. Además, se cuenta con personal pie a tierra y herramientas tecnológicas como robots de vigilancia, helicóptero y drones, que permiten ampliar la cobertura de las labores preventivas en distintos puntos de la entidad.

           También, exhortó a la población a adoptar medidas de autocuidado, evitar transportar grandes cantidades de efectivo, mantener vigilancia sobre sus pertenencias y reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala
      Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala

      Investiga FGE violación y tentativa feminicidio en Matehuala

      SLP

      Redacción

      La Fiscalía General del Estado abrió carpeta por feminicidio en grado de tentativa y violación.

      Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57
      Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57

      Vuelca tráiler con pollos en la carretera 57

      SLP

      Redacción

      Lugareños iniciaron la rapiña tras el accidente

      Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL
      Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL

      Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL

      SLP

      Pulso Online

      Es señalada por uso fraudulento de tarjetas de banco

      Muere hombre por atropellamiento en Tamuín
      Muere hombre por atropellamiento en Tamuín

      Muere hombre por atropellamiento en Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      La víctima era conocida con el apodo de "El Camarón"