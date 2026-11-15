Detienen a 27 infractores en las últimas horas

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En operativos permanentes de vigilancia y prevención del delito, la Guardia Civil Estatal informó que durante las últimas horas un total de 27 personas, presuntos infractores, fueron detenidas, en toda la entidad.

De acuerdo con información oficial, en estos hechos, se aseguraron 96 dosis de "cristal", 140.7 gramos de marihuana, siete artefactos de varilla corrugada mejor conocidos como "ponchallantas", un arma de fuego corta, 19 cartuchos útiles, además de un cargador.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reiteró su compromiso de mantener acciones permanentes que permitan fortalecer la seguridad y combatir los delitos contra la salud.

Por otro lado, el titular de la propia Secretaría, Jesús Juárez Hernández, informó que se mantiene el dispositivo especial de seguridad y vigilancia con motivo del Buen Fin 2026, con presencia en las cuatro regiones de San Luis Potosí, a fin de proteger la integridad física y el patrimonio de las familias que acuden a realizar sus compras.

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Es por ello que del 13 al 17 de noviembre se realizan recorridos preventivos en plazas, centros comerciales, mercados, instituciones bancarias, supermercados y zonas de alta concentración de personas.

El funcionario detalló que el operativo contempla la participación de distintas áreas de la Guardia Civil Estatal, incluida la División Caminos, que mantiene presencia en carreteras estatales y principales conexiones regionales para acompañar los traslados de las personas consumidoras. Además, se cuenta con personal pie a tierra y herramientas tecnológicas como robots de vigilancia, helicóptero y drones, que permiten ampliar la cobertura de las labores preventivas en distintos puntos de la entidad.

También, exhortó a la población a adoptar medidas de autocuidado, evitar transportar grandes cantidades de efectivo, mantener vigilancia sobre sus pertenencias y reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia.