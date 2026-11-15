Organiza Prepa Matehuala su Feria Vocacional

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Matehuala.- La Escuela Preparatoria de Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí organizó la feria vocacional más grande de la Zona Altiplano, en las instalaciones del Parque Álvaro Obregón; consolidándose como el espacio de orientación educativa más importante de la región

Este magno evento reunió a más de 50 expositores de instituciones públicas y privadas, quienes presentan su oferta académica, planes de estudio, procesos de admisión y oportunidades de becas, atendiendo de manera personal a los cientos de jóvenes de la región que aspiran a obtener un espacio en su formación profesional.

La feria ofreció a las y los estudiantes la posibilidad de conocer en un solo lugar la amplia variedad de opciones de nivel superior disponibles en el estado y la región, para la edición 2026, se superó la cantidad de 1,700 jóvenes de distintas escuelas del nivel medio superior de la ciudad y de otros municipios del Altiplano, que acudieron a esta feria vocacional para conocer las diferentes carreras profesionales.

Se contó con la presencia de varias instituciones invitadas, se instó a los adolescentes a tomar conciencia sobre la importancia de sus decisiones futuras y aprovechar estos espacios de información que difícilmente abran de replicarse a unos meses del término de su instrucción propedéutica.

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