Prevén niebla en todo SLP y mínimas de 2 °C en zonas altas del Centro

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) prevé bancos de niebla durante la mañana de este domingo 15 de noviembre en las cuatro regiones de San Luis Potosí. El frío será más intenso en las partes altas de la zona Centro y del Altiplano, donde se esperan mínimas de 2 y 5 grados, respectivamente.

En la zona Centro, el pronóstico general es de 25 grados como máxima y 8 como mínima, con viento del sur y rachas superiores a 30 kilómetros por hora. En el Altiplano también se esperan 25 grados de máxima, con una mínima de 11 y rachas de viento del sur-suroeste que superarían los 30 kilómetros por hora.

En la Zona Media, las temperaturas oscilarán entre 16 y 29 grados, aunque en las partes altas podrían bajar a 10. En la Huasteca se prevén entre 18 y 32 grados, con lluvias o lloviznas dispersas en las sierras y mínimas de 12 grados en las partes altas.

Bajarían las temperaturas máximas el lunes

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El frente frío número 5 permanece semiestacionario sobre el Golfo de México y se prevé que una masa de aire frío lo refuerce el lunes 16 de noviembre. Para ese día, Protección Civil pronostica máximas de 22 grados en la zona Centro y el Altiplano, 25 en la Zona Media y 29 en la Huasteca.

Ante el frío, la dependencia pidió reportar los casos de personas que necesiten auxilio para evitar que pasen la noche a la intemperie. Los reportes pueden enviarse al WhatsApp 444 213 2858. Para emergencias, está disponible el 911.