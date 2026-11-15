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SLP listo para una elección sin violencia, asegura Torres

El secretario pidió a los funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular separarse en los plazos que marca la ley.

Por Rubén Pacheco

Noviembre 15, 2026 09:55 a.m.
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SLP listo para una elección sin violencia, asegura Torres
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      San Luis Potosí está preparado para que el proceso electoral 2026-2027 esté libre de cualquier tipo de violencia, derivado de la estabilidad en tres indicadores, aseguró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

      Posterior a la ceremonia de inicio del proceso electoral local en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), refirió que existe preparación gubernamental, porque en el estado prolifera la gobernabilidad, la paz social y la seguridad pública.

      Por lo tanto, confió en que los votantes, las candidaturas, los partidos políticos y todos los participantes en el ejercicio democrático del 2027 no estarán sujetos a hechos de violencia.

      "El propósito final será, que exista una participación ciudadana histórica, importante; la más grande que podamos tener de historia para que todos aquellos candidatos que hayan sido electos, estén bien legitimados por la ciudadanía", expuso.

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      Pide a funcionarios separarse del cargo si buscan competir

      Torres Sánchez se comprometió a garantizar la independencia de los procesos internos de selección partidaria, así como a promover la transparencia en el uso de los recursos públicos, en aras de evitar que exista alguna participación inequitativa.

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      En entrevista, exhortó al funcionariado público que aspire a un cargo de elección popular a separarse en los tiempos establecidos por la ley, a fin de evitar que "estén mitad y mitad", subrayó.

      "Hoy a nada abona eso. Hoy la ciudadanía no busca que haya enfrentamientos, enconos; lo ve mal, se ve corriente que se hagan ese tipo de circunstancias. Así que lo más importante, es que haya propuestas de altura", remató.

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