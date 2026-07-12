Olivia y las Nubes, en la Cineteca Alameda

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Olivia y las Nubes es la ópera prima de Tomás Pichardo Espaillat y es proyectada en la Cineteca Alameda, una historia que explora el duelo y las relaciones afectivas a través de un lenguaje que combina distintas técnicas de animación.

La cinta se presenta el domingo 12 de julio a las 15:00 y 17:00 horas, el lunes 13 de julio a las 17:00 horas y el miércoles 15 de julio con funciones a las 17:00 y 19:00 horas.

Antes de su reciente reconocimiento internacional, la animación dominicana Olivia y las nubes comenzó a llamar la atención por su propuesta visual y narrativa poco convencional.

La película sigue a Olivia, una mujer que conserva el recuerdo de un antiguo amor convertido en un fantasma bajo su cama. A partir de ese punto se entrelazan las historias de otros personajes marcados por vínculos sentimentales inconclusos, en una narración construida mediante imágenes simbólicas, collage, animación 2D, stop motion y filmaciones en Súper 8. El resultado es una obra que se aleja de la animación convencional para ofrecer una experiencia dirigida al público adulto.

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Desde su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Locarno en 2024, Olivia y las Nubes ha recorrido algunos de los principales festivales de cine y animación del mundo. Entre sus reconocimientos figuran el premio a Mejor Película de Animación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Premio Platino 2026 a Mejor Película de Animación, el primero obtenido por una producción de República Dominicana en esos galardones.

La exhibición representa una oportunidad para conocer una de las propuestas más destacadas de la animación iberoamericana reciente, reconocida por su experimentación visual y su manera de abordar las emociones desde el cine de autor.