Video | Conductor logra salir de auto tras choque e incendio
Sufrió lesiones graves y fue trasladado al hospital por socorristas
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AXTLA.- Un vehículo compacto chocó contra la barrera de contención y se incendió en la carretera federal Valles-Tamazunchale; el conductor sufrió lesiones graves.
El accidente se suscitó la madrugada de este jueves en el kilómetro 302 de la carretera federal número 85, tramo Axtla-Matlapa, a la altura de la localidad Jalpilla.
Hasta el momento se desconoce la identidad del lesionado, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y, debido al impacto, sufrió lesiones graves.
Según testigos, la persona manejaba un vehículo compacto con dirección de Cómoca a Jalpilla, pero en el trayecto se estrelló contra la barrera de contención; posteriormente, el vehículo volcó y se incendió.
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De manera milagrosa, el conductor pudo salir del vehículo, pero no proporcionó su nombre; solo se quejaba de dolor y fue auxiliado por socorristas, quienes lo trasladaron al hospital más cercano. El vehículo quedó bajo resguardo de las autoridades policiales.
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