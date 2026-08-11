Detienen a hombre con cuchillo en el Centro Histórico
El sujeto fue sorprendido cuando realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública; al intentar huir, policías le localizaron un cuchillo
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San Luis Potosí, S.L.P.– Un hombre de 31 años fue detenido por agentes de la Guardia Municipal luego de que presuntamente portaba un cuchillo en el Centro Histórico de San Luis Potosí.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, los hechos ocurrieron sobre la calle Negrete, frente a la Alameda, durante un recorrido de vigilancia.
Los agentes detectaron al hombre cuando realizaba sus necesidades fisiológicas en la vía pública, conducta considerada una falta administrativa. Al acercarse los policías, el sujeto colocó un objeto metálico en la parte frontal del pantalón.
Los oficiales le solicitaron que mostrara lo que llevaba consigo, pero el hombre se negó e intentó escapar, además de empujar a uno de los agentes.
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Tras darle alcance, los policías realizaron una inspección preventiva y localizaron a la altura de la cintura un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de longitud, con empuñadura metálica y una hoja de acero con filo de 15 centímetros.
El detenido se identificó como Miguel Ángel "N", de 31 años. Fue trasladado al área de Justicia Cívica para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación legal.
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Redacción
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