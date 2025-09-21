Accidente vial termina en escandalosa riña

En atención a un reporte, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres hombres por presunta riña, lesiones y daños, esto en la colonia Ejido Soledad.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada, en la cual se solicitó la presencia de la autoridad en la calle Camino Antiguo a Cerro de San Pedro, ya que se reportaba un hecho de tránsito y una riña en proceso.

Policías soledenses se presentaron en el lugar donde encontraron a un sujeto con múltiples lesiones quien señaló a dos hombres de haberlo agredido físicamente. En el lugar, servidores públicos detectaron a los señalados y, luego de entrevistarlos se identificaron como Miguel “N”, de 49 años, y José “N”, de 39.

A su vez, los mencionados indicaron que el primer hombre chocó su vehículo contra su domicilio causando daños, y que se negaba a pagar, por lo que también manifestaron su deseo de proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Francisco “N”, de 22 años.

A los tres se les informó que serían detenidos por presunta riña, lesiones y daños, además de darles lectura de los derechos que la ley les concede. Los infractores fueron llevados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.