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Dan cuatro años de prisión a gatillero local

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Dan cuatro años de prisión a gatillero local
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      Un sujeto responsable de portar una pistola fue sentenciado a cuatro años de prisión, tras ser detenido en la Zona Industrial.

      La Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria contra Refugio "N", por su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

      La Fiscalía Especializada de Control Regional inició las investigaciones, luego de que elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Refugio "N", sobre el Eje 116, en la colonia Industrial, cuando viajaba en una camioneta con los vidrios polarizados. Al momento de la detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego con un cargador desabastecido y al no acreditar contar con el permiso correspondiente para su portación, Refugio "N" fue puesto a disposición de la autoridad federal.

      La FECOR reunió los medios de prueba suficientes para obtener sentencia de cuatro años de prisión y el pago de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a nueve mil 384 pesos 80 centavos.

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