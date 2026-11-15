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Agarran a dos presuntos "narcos" en Matehuala

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Agarran a dos presuntos "narcos" en Matehuala
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      Dos presuntos criminales que operaban en el municipio de Matehuala fueron detenidos, en distintas intervenciones, por elementos de la Guardia Civil Estatal, asegurando en los hechos múltiples dosis de estupefacientes y "ponchallanatas".

      De acuerdo con información oficial, estas detenciones de personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas fueron resultado de operativos permanentes de prevención, vigilancia y seguridad que se mantienen en las cuatro regiones. En una primera acción, los elementos estatales detuvieron a Luis "N", de 25 años, un supuesto narcomenudista a quien le aseguraron alrededor de setenta dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, además de un teléfono celular, el cual habría utilizaba para cometer los delitos.

      En otro hecho, registrado en la localidad de Santana de Abajo, fue detenida Fabiola "N", de 36 años, una supuesta "halcón" vinculada con un grupo delictivo y encargada de realizar labores de vigilancia e información sobre los movimientos de las unidades policiales. Durante esta intervención se aseguraron objetos conocidos como "ponchallantas".

      En el informe la Guardia Civil Estatal aseguró que ambas acciones forman parte de la presencia operativa y las labores de vigilancia que la Guardia Civil Estatal mantiene en el Altiplano potosino, con el propósito de prevenir conductas delictivas, atender oportunamente situaciones de riesgo.

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