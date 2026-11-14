Venezolana detenida en SLP tiene cuentas pendientes en NL

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mónica "N", de nacionalidad venezolana, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde es requerida por su probable intervención en el delito equiparable al robo.

La mujer había sido detenida por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de presuntamente despojar de su tarjeta bancaria a una persona en la colonia Valle Dorado, en la capital potosina.

Al momento de su puesta a disposición ante agentes del Ministerio Público, se verificó que contaba con una orden de aprehensión vigente en Nuevo León, por lo que se dio seguimiento a la solicitud de colaboración.

La orden judicial deriva de una investigación iniciada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, por hechos en los que presuntamente la ahora detenida habría utilizado engaños para obtener la tarjeta bancaria de la víctima y posteriormente realizar operaciones sin su autorización, entre ellas una disposición de nueve mil pesos y una transferencia por 150 mil pesos.

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Una vez concluidas las diligencias correspondientes, agentes de la Fiscalía de Nuevo León quedaron a cargo de su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere, a fin de que continúe el procedimiento penal correspondiente.