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Muere hombre por atropellamiento en Tamuín

La víctima era conocida con el apodo de "El Camarón"

Por Huasteca Hoy

Noviembre 14, 2026 12:46 p.m.
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Muere hombre por atropellamiento en Tamuín
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      TAMUÍN.- Un hombre que presuntamente vivía en situación de calle fue encontrado sin vida durante la madrugada de este sábado, sobre el bulevar Adolfo López Mateos, frente a los terrenos de la feria. Se presume que pudo haber sido atropellado por un vehículo cuyo conductor se retiró del lugar.

      La víctima era conocida con el apodo de "El Camarón", aunque hasta el momento no ha sido posible establecer plenamente su identidad.

      De acuerdo con la información recabada, una persona que transitaba por el sector observó al hombre tendido sobre la superficie de rodamiento y, en un principio, creyó que se encontraba dormido.

      Sin embargo, al acercarse para pedirle que se retirara de la vialidad y evitar que sufriera algún accidente, descubrió que no respondía a los llamados y que presentaba manchas de sangre, por lo que solicitó auxilio mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1.

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      Minutos después arribaron cuerpos de emergencia, cuyos integrantes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

      Por las condiciones en que fue localizado, surgió la versión de que pudo haber sido embestido por un vehículo, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

      El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Legal para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar las causas del fallecimiento.

      Asimismo, se espera que las autoridades logren establecer su identidad y localizar a sus familiares para realizar los trámites correspondientes.

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