Agarran a joven armado en Col. Rancho Pavón
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En la colonia Rancho Pavón, un joven de 19 años fue detenido por portación de arma prohibida. Esto, durante patrullajes de seguridad por parte de oficiales de la Guardia Civil de Soledad.
La corporación municipal informó que mientras se efectuaban labores de disuasión de delitos en la colonia referida, agentes municipales sorprendieron a Ángel "N" manipulando una arma prohibida en la vía pública: un cuchillo de grandes dimensiones.
Por este motivo, el implicado fue informado que quedaría a disposición de la autoridad correspondiente.
Tras la intervención, Guardia Civil de Soledad aseguró en su informe que con ello reafirma su compromiso con la ciudadanía, trabajando permanentemente en mantener entornos seguros y proteger la tranquilidad de la población de la demarcación.
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