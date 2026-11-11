Agarran a un asaltante de OXXO de Juan del Jarro

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Un hombre señalado de meterse durante la madrugada a una tienda OXXO, ubicado en la calle Juan del Jarro, y robarse diversos productos, fue detenido por oficiales de la Guardia Municipal de la capital, en acciones del operativo Escudo Urbano.

El hecho se registró en las primeras horas de este domingo, cuando los oficiales fueron informados de una intrusión en dicho comercio, donde un sujeto rompió los cristales de la puerta de acceso y sustrajo diversos productos.

Enseguida, los agentes municipales emprendieron un dispositivo de búsqueda, logrando ubicar al implicado en las inmediaciones de la privada Juan del Jarro. En la revisión preventiva de seguridad, le encontraron en posesión de cuatro botellas de vino, dos de suavizante, así como una bolsa de botana y otra de detergente.

Ante el señalamiento de los encargados del comercio afectado, se procedió con la detención de Daniel "N", de 23 años, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

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