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Motociclista derrapa en Circuito Potosí; mujer resulta lesionada

Paramédicos brindaron atención a la herida tras el percance

Por Redacción

Noviembre 10, 2026 10:28 a.m.
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Motociclista derrapa en Circuito Potosí; mujer resulta lesionada
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      El conductor de una motocicleta que circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección a la carretera Matehuala, derrapó por evitar chocar con un vehículo.

      Tras el percance, una mujer que lo acompañaba resultó con golpes que ameritaron la atención de paramédicos. 

      Elementos de la Guardia Civil de Soledad abanderaron el área.

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