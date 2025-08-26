Ahora arrestan a 41 presuntos infractores

En las últimas 24 horas, un total de 41 supuestos infractores fueron arrestados por agentes de la Guardia Civil Estatal, en operativos destinados a combatir la delincuencia.

Uno de ellos se le detuvo al portar un arma de fuego, mientras que los demás son probablemente vinculados a delitos contra la salud en su modalidad de posesión de droga.

Asimismo, a otros infractores se les arrestó por delitos contra servidores públicos en funciones, al agredir a elementos policiales mientras que a varios más se les sorprendió con armas prohibidas.

Algunos de los detenidos participaron en accidentes viales con saldo de daños y lesiones, por lo que enfrentan delitos contra la seguridad vial.

Además, en respuesta a los auxilios de la población, que son recibidos en el Sistema de Emergencias 9-1-1, efectivos de la GCE detuvieron a cinco personas, tres de ellas por probable violencia familiar y dos más por el supuesto delito de lesiones, esto luego de que los mismos afectados pidieran ayuda.

La corporación estatal continúa con los trabajos preventivos enfocados en la prevención y el combate a los delitos, con el fin de restablecer el orden social.