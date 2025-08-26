En el Penal, notifican secuestro a maleantes

La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, ejecutó una orden de reaprehensión librada por un Juez en contra de Víctor “N” y Carlos “N”, señalados por la probable comisión del delito de secuestro agravado. Tales individuos ya se encontraban en el penal por otros delitos distintos.

Los imputados, junto con otras dos personas, habrían privado de la libertad a una víctima en junio de 2025, en el municipio de Villa Hidalgo.

El mandamiento judicial se obtuvo, tras el trabajo implementado por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, quien reunió los datos de prueba suficientes para judicializar este caso.

La orden de aprehensión fue cumplimentada al interior del Centro Penitenciario Estatal de la Delegación La Pila, en la capital potosina, donde los señalados permanecen a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal mediante la audiencia inicial respectiva.

