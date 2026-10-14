Albañil acaba en el hospital, tras caer de segundo piso
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CIUDAD VALLES.- Un trabajador de la construcción resultó lesionado tras sufrir una caída de varios metros de altura, mientras realizaba labores en una vivienda del fraccionamiento Lomas de Itzamal, por lo que tuvo que ser hospitalizado.
El accidente ocurrió la mañana de este martes, en el área donde se construyen nuevas viviendas de dicho fraccionamiento.
Socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron al lugar para auxiliar a Alan López, de 66 años de edad, con domicilio en la colonia Vista Hermosa.
De acuerdo con la información recabada, el sexagenario se encontraba trabajando como albañil en el techo de una vivienda de dos niveles, cuando por causas desconocidas perdió el equilibrio y cayó al suelo.
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A consecuencia del accidente, Alan sufrió una herida en la cabeza y lesiones en el cuello, por lo que, después de recibir los primeros auxilios, fue trasladado a una clínica para su valoración y atención médica.
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