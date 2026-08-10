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Seguridad

Aprehende FGE a sujeto por asesinato en La Pila

Apuñaló a su rival por la espalda en un pleito, en marzo del año pasado

Por Redacción

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Aprehende FGE a sujeto por asesinato en La Pila
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      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Daniel "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

      Los hechos que originaron la investigación ocurrieron en marzo de 2025, en la Delegación La Pila, de la capital potosina, donde el señalado presumiblemente agredió por la espalda a la víctima con un arma blanca, provocándole lesiones que le ocasionaron su fallecimiento.

      Agentes del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para obtener el mandamiento judicial contra el señalado. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación, mediante labores de búsqueda, localizaron y capturaron a Daniel "N" en la misma delegación donde ocurrieron los hechos.

      El señalado quedó interno en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

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