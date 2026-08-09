Intendente escolar es apresado por violación

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La Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación cumplimentó una orden de reaprehensión en contra de Jorge "N", por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual.

El mandamiento judicial fue librado por un Juez, derivado de las investigaciones realizadas, en donde la PDI obtuvo información que permitió establecer que el imputado podría ser localizado en la colonia Villa Magna, por lo que agentes investigadores implementaron recorridos de búsqueda en la zona.

Fue en este sitio, donde los elementos tuvieron contacto con el imputado por lo que tras corroborar su identidad, se procedió a su detención.

Los hechos que originaron el mandamiento judicial sucedieron en 2007, cuando el ahora imputado se desempeñaba como intendente de una escuela de educación básica de esta ciudad, donde presumiblemente habría realizado una conducta de índole sexual en agravio de la víctima.

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Tras su detención, el imputado fue informado de los derechos que le asisten y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con los trámites legales derivados del mandamiento judicial.