Asaltantes son aprehendidos por la PDI, ya en reclusión

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Tres presuntos delincuentes señalados de participar en una tienda de abarrotes en el municipio huasteco de Tancanhuitz, fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación que actuaron en base a una orden de aprehensión girada por un juez penal.

Los individuos ya estaban en reclusión cuando se les cumplimentó el nuevo mandato, siendo identificados con los nombres de Juan "N", Alan "N" e Iván "N" que se encuentran en el penal estatal.

Los hechos se registraron el pasado 28 de julio cuando los señalados presuntamente ingresaron a una tienda de abarrotes ubicada en el ejido Palmira Nuevo donde, donde mediante amenazas despojaron a las víctimas de dinero en efectivo y diversas pertenencias, así como productos del establecimiento.

A partir de acciones inmediatas realizadas por la Fiscalía General del Estado, se logró identificar a los probables responsables.

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