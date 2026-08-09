Asaltantes son aprehendidos por la PDI, ya en reclusión
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Tres presuntos delincuentes señalados de participar en una tienda de abarrotes en el municipio huasteco de Tancanhuitz, fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación que actuaron en base a una orden de aprehensión girada por un juez penal.
Los individuos ya estaban en reclusión cuando se les cumplimentó el nuevo mandato, siendo identificados con los nombres de Juan "N", Alan "N" e Iván "N" que se encuentran en el penal estatal.
Los hechos se registraron el pasado 28 de julio cuando los señalados presuntamente ingresaron a una tienda de abarrotes ubicada en el ejido Palmira Nuevo donde, donde mediante amenazas despojaron a las víctimas de dinero en efectivo y diversas pertenencias, así como productos del establecimiento.
A partir de acciones inmediatas realizadas por la Fiscalía General del Estado, se logró identificar a los probables responsables.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Revientan casa en El Sauzalito con 80 kilos de marihuana
Redacción
FGE y SSPC aseguraron además dos vehículos; una motocicleta contaba con reporte de robo.
Choque entre dos vehículos deja solo daños materiales
Redacción
Choque entre un Polo y una camioneta JAC en Salvador Nava y Chapultepec.
Se registran dos accidentes simultáneos en carretera 57
Redacción
Elementos de Guardia Nacional y Guardia Civil estatal tomaron conocimiento de los accidentes simultáneos.