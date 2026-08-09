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Seguridad

Maleante tira bolsa con enervantes al huir de la policía

Por Redacción

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Maleante tira bolsa con enervantes al huir de la policía
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      Agentes de la Policía Municipal de la capital aseguraron 81 bolsitas de marihuana y 17 dosis de cristal que tiró un sujeto en la colonia Manuel José Othón, el cual huyó junto con otros cuando fueron sosprendidos embriagándose en la vía pública.

      Los agentes de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaban patrullajes preventivos en la colonia mencionada cuando detectaron a un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que se aproximaron para intervenir ante la falta administrativa.

      Al notar la presencia policial, las personas emprendieron la huida y una de ellas arrojó una bolsa de color negro, misma que fue asegurada por los agentes.

      Al inspeccionar dicha bolsa, se localizó en el interior 81 bolsas transparentes con marihuana que dio un peso aproximado de 476.4 gramos, así como 17 bolsas que contenían una sustancia granulada con características similares al cristal, con un peso aproximado de 7 gramos.

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      Ante el hallazgo, los agentes municipales procedieron con el aseguramiento y trasladados de los indicios a la Fiscalía General del Estado, para los trámites e investigaciones correspondientes.

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