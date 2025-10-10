Aprehende FGE a supuesto asaltante de OXXO’s

Un sujeto fue aprehendido por la Policía de Investigación al ser investigado por su supuesta intervención en el delito de robo calificado a diversos establecimientos en la zona metropolitana, informó la Fiscalía General del Estado.

En las diligencias realizadas por la institución de procuración de justicia, se pudo establecer la identidad de Israel “N”, como el probable responsable de apoderarse de dinero en efectivo y mercancía de diferentes tiendas de conveniencia situadas en la capital potosina y zona metropolitana, en especial OXXO’s.

El apoderado legal de estos establecimientos realizó las respectivas denuncias ante la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio, en donde el agente del Ministerio Público integró una de ellas para solicitarle al Juez de control la orden de aprehensión con la que fue capturado.

Los agentes investigadores lo localizaron en calles de la Zona Centro de la ciudad, donde le notificaron el motivo de su detención, conforme al protocolo establecido.

De esta manera, Israel “N”, fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, en donde permanecerá recluido mientras enfrenta su proceso penal ante la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.