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Aprehenden a pareja por asalto a tiendas OXXO

Se les notificó la orden al estar ya en el penal de La Pila por delito distinto

Por Redacción

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a pareja por asalto a tiendas OXXO
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      Una pareja que se dedicaba al asalto a tiendas de conveniencia, en especial OXXO´s, fue notificada ya en reclusión de una orden de aprehensión por el delito de robo calificado.

      Las indagatorias iniciales, permitieron establecer que los señalados de nombres Mirna "N" y Julio Francisco "N", presuntamente se apoderaban de dinero en efectivo y diversa mercancía mediante el uso de violencia en distintas sucursales de la cadena comercial.

      Como resultado de los trabajos de inteligencia y análisis de la Policía de Investigación (PDI), fue posible relacionarlos con al menos diez hechos delictivos que presentaban el mismo patrón de actuación.

      Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público obtuvo de un Juez de Control el mandamiento judicial correspondiente.

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      Ambos imputados ya se encontraban internos en el Centro Penitenciario Estatal de La Pila por otro delito, donde los agentes investigadores les notificaron el nuevo proceso penal iniciado en su contra.

      Ahora se esperaba que les iniciaran un nuevo proceso por el delito de robo calificado. 

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