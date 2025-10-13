Aprehenden a sujeto con ponchallantas y cargadores abastecidos
Con el compromiso de garantizar la seguridad en cada uno de los municipios de la entidad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, continúa brindando resultados firmes y contundentes.
Como parte de los trabajos preventivos que desempeña la Guardia Civil Estatal en el municipio de Matehuala, las autoridades detuvieron a Ángel “N” de 23 años, quien es vinculado a actos que perturban la paz y afectan el patrimonio de la población.
El presunto fue detenido en el kilómetro 4 del Libramiento a Matehuala, asegurándole una camioneta Ford Escape color negro, 11 artefactos metálicos utilizados para dañar neumáticos, un radio de comunicación y dos cargadores, uno abastecido con 12 cartuchos útiles y otro con cinco útiles.
Para tu tranquilidad, seguimos con el firme propósito de trabajar para que tú y tu familia disfruten de un Potosí sin límites.
