logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Fotogalería

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a sujeto con ponchallantas y cargadores abastecidos

Por Redacción

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Aprehenden a sujeto con ponchallantas y cargadores abastecidos

Con el compromiso de garantizar la seguridad en cada uno de los municipios de la entidad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, continúa brindando resultados firmes y contundentes.

Como parte de los trabajos preventivos que desempeña la Guardia Civil Estatal  en el municipio de Matehuala, las autoridades detuvieron a Ángel “N” de 23 años, quien es vinculado a actos que perturban la paz y afectan el patrimonio de la población.

El presunto fue detenido en el kilómetro 4 del Libramiento a Matehuala, asegurándole una camioneta Ford Escape color negro, 11 artefactos metálicos utilizados para dañar neumáticos, un radio de comunicación y dos cargadores, uno abastecido con 12 cartuchos útiles y otro con cinco útiles.

Para tu tranquilidad, seguimos con el firme propósito de trabajar para que tú y tu familia disfruten de un Potosí sin límites.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recuperan nueve unidades robadas, hay dos detenidos
Recuperan nueve unidades robadas, hay dos detenidos

Recuperan nueve unidades robadas, hay dos detenidos

SLP

Redacción

Hijo de exalcalde sufre accidente automovilístico
Hijo de exalcalde sufre accidente automovilístico

Hijo de exalcalde sufre accidente automovilístico

SLP

Redacción

Al parecer andaba bajo los influjos del alcohol

Capturan a asaltantes tras huir en un taxi
Capturan a asaltantes tras huir en un taxi

Capturan a asaltantes tras huir en un taxi

SLP

Redacción

La unidad de alquiler se impactó contra un inmueble en una persecución en El Morro

Fallece motociclista al derrapar y chocar
Fallece motociclista al derrapar y chocar

Fallece motociclista al derrapar y chocar

SLP

Redacción

El hecho, en la avenida Fray Diego de la Magdalena donde se impactó contra una palmera