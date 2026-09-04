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Reporta la GCE 960 detenciones durante agosto

La corporación también informó la recuperación de 68 vehículos y motocicletas robados

Por Redacción

Septiembre 04, 2026 03:34 p.m.
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Reporta la GCE 960 detenciones durante agosto
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      San Luis Potosí, SLP.- La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo durante agosto a 960 personas por su probable participación en distintos hechos constitutivos de delito, de acuerdo con el balance mensual presentado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

      El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, informó además la recuperación de 68 vehículos y motocicletas con reporte de robo durante las cuatro semanas de operaciones.

      La SSPC no especificó cuántas de las unidades recuperadas corresponden a automóviles o motocicletas, en qué municipios fueron localizadas ni cuántas personas quedaron relacionadas con esos casos.

      Según el reporte oficial, durante el mismo periodo fueron asegurados más de 174 kilogramos de marihuana y 3 mil 104 dosis de cristal o metanfetamina.

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      La dependencia estatal también mencionó decomisos de cocaína, crack y otros indicios presuntamente relacionados con actividades ilícitas, pero no proporcionó las cantidades correspondientes.

      Juárez Hernández atribuyó los resultados a los operativos preventivos, trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia desplegados por la corporación en los 59 municipios de San Luis Potosí.

      El funcionario señaló que parte de las acciones se realizó en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno y mediante la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI).

      El comunicado no incluye un desglose de las detenciones por tipo de delito, municipio o autoridad ante la cual fueron presentadas las personas. Tampoco precisa cuántas permanecieron detenidas, fueron vinculadas a proceso o recuperaron su libertad.

      La SSPC tampoco proporcionó cifras de meses anteriores que permitan comparar los resultados de agosto o determinar la variación en detenciones, recuperación de unidades y aseguramientos de droga.

      El secretario indicó que continuarán los operativos de prevención, inteligencia y reacción, así como la coordinación entre corporaciones de seguridad en las cuatro regiones del estado.

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