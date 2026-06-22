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Apresan a depravado por manosear a una joven

Por Redacción

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Apresan a depravado por manosear a una joven
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre que había sido denunciado tras presuntamente "manosear" a una joven, fue detenido en Ciudad Valles.

      En cumplimiento a un mandato judicial, elementos de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Nelson "N", de 45 años de edad, quien es requerido por su probable participación en el delito de abuso sexual calificado.

      La orden de aprehensión fue obtenida por agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, luego de integrar una carpeta de investigación derivada de una denuncia presentada por la víctima.

      De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron en diciembre de 2024 al interior de un domicilio ubicado en la colonia San Rafael, donde el señalado presuntamente realizó conductas de índole sexual en agravio de una mujer, además de ejercer actos de intimidación y contacto físico sin su consentimiento.

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      Una vez librado el mandamiento judicial, agentes investigadores desplegaron acciones de búsqueda que permitieron localizar al imputado en el municipio vallense, donde le informaron sobre la orden existente en su contra y le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida.

      Posteriormente, Nelson fue certificado médicamente e inscrito en el Registro Nacional de Detenciones (RND), para después ser ingresado al centro penitenciario correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

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