Apresan a taxista por lesionar a policía vial

Elementos de la Policía de la Capital detuvieron a un conductor de taxi señalado por causar lesiones a un agente de vialidad, durante un operativo de control de estacionamiento implementado frente a la Clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada sobre la avenida Salvador Nava Martínez.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas de este miércoles, cuando los agentes realizaban labores de ordenamiento vehicular en la zona, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los espacios para ascenso y descenso, y prevenir el estacionamiento en doble fila o a menos de tres metros de las esquinas, conforme a lo establecido en el Reglamento de Tránsito.

Durante el operativo, el conductor del taxi con número económico 1551 ingresó a una zona restringida delimitada con trafitambos. Al percatarse de la infracción, un oficial se acercó para indicarle la falta cometida, sin embargo, el chofer hizo caso omiso a las instrucciones y reanudó la marcha, arrollando al agente y provocándole una lesión en la pierna izquierda.

De inmediato, los oficiales que participaban en el dispositivo solicitaron apoyo a los servicios de emergencia para atender al elemento lesionado, al tiempo que procedieron con la detención del conductor, identificado como José de Jesús “N”, de 47 años de edad.

El oficial fue trasladado a un hospital para su valoración médica, mientras que el taxista fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal por su probable responsabilidad en causar lesiones a un agente en el ejercicio de sus funciones.