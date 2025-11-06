Apresan a tres sujetos por portación de armas prohibidas

Agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a tres hombres por portación de arma prohibida, en acciones realizadas en las colonias Villas del Sol, Privadas Santa Fe y Villas de San Lorenzo, derivado de la presencia operativa desplegada en distintos sectores de la demarcación.

En la calle Villa Blanca, de la colonia Villas del Sol, policías municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas. Al acercarse para señalarle la sanción correspondiente y entrevistarlo, se identificó como Josué “N” de 31 años de edad, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Luis “N” de 25 años fue detectado sobre el Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia Privadas Santa Fe, cuando alteraba el orden público, localizándole un utensilio con hoja metálica afilada semejante a un machete. Por último, en la calle Sevilla, de la colonia Villas de San Lorenzo, agentes municipales tuvieron contacto visual con quien se identificó como Juan “N” de 51 años, quien incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole un objeto con filo que cumple con las características de un cuchillo.

A los tres individuos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.

