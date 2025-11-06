logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Apresan a tres sujetos por portación de armas prohibidas

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Apresan a tres sujetos por portación de armas prohibidas

Agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a tres hombres por portación de arma prohibida, en acciones realizadas en las colonias Villas del Sol, Privadas Santa Fe y Villas de San Lorenzo, derivado de la presencia operativa desplegada en distintos sectores de la demarcación.

En la calle Villa Blanca, de la colonia Villas del Sol, policías municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas. Al acercarse para señalarle la sanción correspondiente y entrevistarlo, se identificó como Josué “N” de 31 años de edad, encontrándole un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Luis “N” de 25 años fue detectado sobre el Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia Privadas Santa Fe, cuando alteraba el orden público, localizándole un utensilio con hoja metálica afilada semejante a un machete. Por último, en la calle Sevilla, de la colonia Villas de San Lorenzo, agentes municipales tuvieron contacto visual con quien se identificó como Juan “N” de 51 años, quien incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole un objeto con filo que cumple con las características de un cuchillo.

A los tres individuos se les hizo saber que serían detenidos por portación de arma prohibida, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para determinar su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados
Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados

Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados

SLP

Redacción

El vehículo quedó con las llantas hacia arriba

Detienen a “cazadores de adictos”
Detienen a “cazadores de adictos”

Detienen a “cazadores de adictos”

SLP

Redacción

Provocaron una riña en Prados, en donde resultaron dos lesionados con arma blanca

Mujer intenta lanzarse de un puente
Mujer intenta lanzarse de un puente

Mujer intenta lanzarse de un puente

SLP

Redacción

Individuo se negaba a pagar servicio de taxi en Soledad G.S.
Individuo se negaba a pagar servicio de taxi en Soledad G.S.

Individuo se negaba a pagar servicio de taxi en Soledad G.S.

SLP

Redacción

Policías de Soledad detuvieron al hombre por presunto fraude