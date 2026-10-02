Apresan con armas blancas a 2 personas
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Durante patrullajes, elementos de la policía capitalina aseguraron, en diversas acciones, a dos personas en posesión de armas blancas: un hombre y una mujer.
La primera intervención fue cuando los agentes municipales circulaban sobre la calle Arenal, próximo a Garrochitas, de la colonia El Avatram, cuando notaron como un hombre manipulaba un cuchillo, pasándolo de una mano a otra, al percatarse de la presencia policial, el individuo adoptó una actitud evasiva e intentó deshacerse del objeto.
Los oficiales descendieron de la unidad y procedieron a entrevistarlo, mismo que se identificó como Antonio de Jesús "N" de 42 años, en la revisión preventiva de seguridad, se le encontró un cuchillo con empuñadura de plástico color negro, con una hoja de acero inoxidable de aproximadamente 14 centímetros.
La segunda detención se suscitó en el Barrio de Tlaxcala cuando los oficiales municipales patrullaban la calle de Juan Álvarez próximos a Azteca Norte, donde visualizaron a una mujer caminando con un machete en la mano.
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Inmediatamente, se entrevistaron con la mujer de nombre Betzarín "N" de 44 años, a quien se le decomisó un machete con empuñadura color naranja, y hoja afilada de aproximadamente 50 centímetros.
Luego de la lectura de derechos que le asisten como personas detenidas, ambos detenidos fueron llevados al área de Justicia Cívica para una certificación médica, y posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.
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