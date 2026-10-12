Árbol cede ante lluvia y viento en La Florida

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Un enorme árbol de pirul mantuvo bloqueada la circulación durante horas luego de caer sobre la superficie de rodamiento en la avenida Central del fraccionamiento La Florida hasta que fue retirado por personal de Protección Civil de Villa de Pozos, ocasionó daños en el cableado aéreo pero nadi resultó herido.

El hecho fue reportado a la corporación municipal la tarde de este domingo en el sentido de que, en la avenida Central de la mencionada colonia, un pirul de unos diez metros de altura se había desplomado a causa de la lluvia y los fuertes vientos que se dejaron sentir.

Los brigadistas de Protección Civil de Villa de Pozos se desplazaron al sitio y se percataron que el árbol estaba atravesado en la zona de rodamiento y las ramas superiores cayeron sobre el cableado de telefonía y alumbrado ocasionando desperfectos en esos servicios.

Los elementos de PCM se dispusieron a seccionar el pirul para su retiro y así liberar el tránsito, afortunadamente nadie salió golpeado ni tampoco hubo daños en vehículos, sólo los desperfectos en el cableado aéreo.

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