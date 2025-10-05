Arden desechos en empresa de la Zona Industrial

Un aparatoso incendio registrado en una empresa del parque Fundidora, ubicado en la Zona Industrial, dejó daños materiales considerables pero no se registraron personas lesionadas y el siniestro fue controlado por los bomberos que acudieron al lugar.

El hecho se reportó después de las tres de la tarde de este sábado en el sentido de que había un incendio en una empresa del parque Fundidora, ubicada sobre el Eje 132 en la Zona industrial. Los hechos se registraron a las 15:30 de esta tarde.

Al sitio arribó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como del Cuerpo de Bomberos, que procedieron a combatir las llamas que consumían desechos industriales, en especial de plástico que se encontraba amontonado en el terreno de la empresa.

La gran columna negra de humo era visible desde varios kilómetros a la redonda, lo que causaba temor entre trabajadores de las fábricas aledañas y los transeúntes.

Luego de varios minutos los socorristas pudieron sofocar las llamas y controlaron por completo el siniestro, en el cual por suerte no había personas lesionadas y se procedió a realizar una inspección para que el hecho no se repitiera.

De momento no se dio a conocer la causa pero las autoridades investigan y se esperaba una inspección a fondo para que la empresa cumpliera con las normas de seguridad vigentes.