logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arden desechos en empresa de la Zona Industrial

La gran columna de humo era visible desde varios kilómetros a la redonda

Por Redacción

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Arden desechos en empresa de la Zona Industrial

Un aparatoso incendio registrado en una empresa del parque Fundidora, ubicado en la Zona Industrial, dejó daños materiales considerables pero no se registraron personas lesionadas y el siniestro fue controlado por los bomberos que acudieron al lugar.

El hecho se reportó después de las tres de la tarde de este sábado en el sentido de que había un incendio en una empresa del parque Fundidora, ubicada sobre el Eje 132 en la Zona industrial. Los hechos se registraron  a las 15:30 de esta tarde.

Al sitio arribó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como del Cuerpo de Bomberos, que procedieron a combatir las llamas que consumían desechos industriales, en especial de plástico que se encontraba amontonado en el terreno de la empresa.

La gran columna negra de humo era visible desde varios kilómetros a la redonda, lo que causaba temor entre trabajadores de las fábricas aledañas y los transeúntes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego de varios minutos los socorristas pudieron sofocar las llamas y controlaron por completo el siniestro, en el cual por suerte no había personas lesionadas y se procedió a realizar una inspección para que el hecho no se repitiera.

De momento no se dio a conocer la causa pero las autoridades investigan y se esperaba una inspección a fondo para que la empresa cumpliera con las normas de seguridad vigentes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere huésped de hotel por causas naturales
Muere huésped de hotel por causas naturales

Muere huésped de hotel por causas naturales

SLP

Redacción

A balazos, ultiman a lavacarros en un auto
A balazos, ultiman a lavacarros en un auto

A balazos, ultiman a lavacarros en un auto

SLP

Redacción

Delincuentes lo sorprendieron cuando estaba en un autolavado, por la antigua central camionera

Asesinan a conductor de camioneta, en Los Gómez
Asesinan a conductor de camioneta, en Los Gómez

Asesinan a conductor de camioneta, en Los Gómez

SLP

Redacción

Fue encontrado con diversos impactos de bala, a bordo de su misma unidad

Vándalos se meten a viviendas ajenas
Vándalos se meten a viviendas ajenas

Vándalos se meten a viviendas ajenas

SLP

Redacción