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Arrestan a 2 presuntos ladrones soledenses

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a 2 presuntos ladrones soledenses
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      En diferentes hechos, dos presuntos ladrones de una motocicleta y de una refaccionaria fueron detenidos en Soledad por la Guardia Civil. Esto, como resultado de acciones de vigilancia de la corporación, así como de reportes ciudadanos. 

      La primera intervención se realizó en seguimiento al reporte de robo de una motocicleta marca Suzuki, modelo 2023, en color blanco, donde oficiales municipales lograron recuperar el vehículo, el cual tenía reporte de urto vigente desde el pasado 12 de mayo. De este evento se arrestó  a Carlos "N" de 25 años de edad, a quien se le informó que estaría en calidad de detenido y sería presentado ante la Fiscalía General del Estado.

      Posteriormente, en atención a un reporte ciudadano, policías municipales acudieron a una tienda refaccionaria, ubicada en la colonia Francisco I. Madero, donde personal del establecimiento señaló a un individuo por presuntamente intentó sustraer diversos productos sin realizar el pago correspondiente, por lo que se realizó la detención de Iván "N" de 36 años de edad. Los  objetos junto con el detenido fueron puestos a disposición de la autoridad competente por probable delito robo a comercio.

      Con estas acciones, la Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso con la ciudadanía, trabajando de manera permanente en la prevención y combate a conductas delictivas, así como en la oportunidad atención a los llamados de auxilio.

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