Arrestan a 25 presuntos infractores en la entidad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En diferentes operativos de prevención y vigilancia que se mantienen en las cuatro regiones de San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal detuvo a un total de veinte personas por su probable participación en diferentes hechos constitutivos de delito, entre ellos posesión de sustancias ilícitas y violencia familiar.

Durante estas acciones, los agentes estatales también recuperaron dos vehículos con reporte de robo, además del aseguramiento de 52.6 gramos de marihuana, 45 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina y 10 dispositivos conocidos como ponchallantas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a través de la GCE, mantiene la Estrategia Integral de Seguridad con acciones coordinadas para prevenir hechos delictivos y atender situaciones que representen un riesgo para la población.

Además de las acciones de seguridad que son prioritarias, la Guardia Civil Estatal también participa en actividades social-educativas y se sumó a la campaña del Mes Rosa, con acciones simbólicas y preventivas dentro de la corporación para la prevención del cáncer de mama.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta acción busca sensibilizar a los integrantes de la GCE, sobre la importancia de la detección oportuna, la autoexploración y los chequeos médicos periódicos, así como brindar un mensaje de apoyo a todas las mujeres que enfrentan o han enfrentado esta batalla.

La Guardia Civil Estatal, a través de su Unidad de Gabinete Médico y Trabajo Social, impulsará durante todo el mes de octubre pláticas informativas, jornadas de salud y difusión de material preventivo entre el personal de la institución y sus familias.